美專家：美不應排除兩岸和平統一可能性

沃特海姆提出美中應發表聯合公報確認美不排除中國和平統一可能性 FP視頻 中評社華盛頓10月28日電（記者 余東暉）又有美國專家提出緩解兩岸緊張局勢的建議：特朗普應當與中方發表新的聯合公報，或者至少發表聲明，表明美國並不排除兩岸和平統一的可能性。



美國《外交事務》網站28日發表卡內基國際和平基金會治國方略高級研究員沃特海姆（Stephen Wertheim）的文章－－“走向台灣停戰”，提出美中雙方要在即將到來的元首會晤中採取大膽行動，降低因台灣爆發戰爭的風險。



這是繼昆西研究所、國防優先、蘭德集團等美國智庫近期連續呼籲緩和台海緊張局勢，避免美中因台灣問題而戰之後，最新的提議美中交換公開保證的呼聲。



沃特海姆指出，近年來，中國大陸增加在台海的軍事活動，加大壓力；台灣在賴清德之下以新的、不穩定的方式宣示主權，將其政治體制描繪成與大陸分離並受到大陸威脅。美國在支持台灣方面也日益片面，不斷削弱此前與北京就兩岸問題達成的諒解。



他說，日益惡化的緊張局勢可能演變成災難性的戰爭，這種可能性已不言而喻。為了應對這一危險，華盛頓一直尋求加強軍事威懾。但僅憑這一點並不能恢復海峽的穩定。事實上，缺乏外交保證的軍事集結很容易被中國領導層解讀為敵對意圖的確認。扭轉這種態勢並大幅減少台灣周邊軍事活動的最佳途徑，是華盛頓和北京雙方更加尊重彼此的核心立場。