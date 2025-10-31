中評分析：反“獨”促統工具箱中的法律之錘

紀念台灣光復80周年大會10月25日在北京人民大會堂召開（中評社圖片） 中評社北京10月31日電（記者 海涵）十四屆全國人大常委會第十八次會議10月24日經表決，通過了關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，這一消息受到海內外高度關注。連日來，各界人士就其重大歷史意義進行熱烈討論，普遍贊成這是兩岸關係發展史上的重要里程碑。



當把事實寫進法律，謊言就失去了生存的土壤。我們認為，設立台灣光復紀念日，標誌著全國人大以法律形式對台灣光復加以確認。這一舉措的靈魂之處在於，再度突出“法”在推進國家統一進程的重要作用。以此為切入點，可以對國家反“獨”促統的系列法律手段加以梳理。



一、依法遏“獨”走向實踐



2005年第十屆全國人民代表大會第三次會議通過《反分裂國家法》，這是中國第一部專門針對反“獨”促統的憲法相關法。該法清晰劃定紅線，強化對“台獨”分裂活動的威懾，保障國家在複雜局勢中的戰略主動權，是遏制分裂、推進國家統一事業的法律基石。



近20年後，因應台海局勢新變化、新特點，大陸於2024年出台《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》是由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部五部門聯合制定的司法文件，其法律依據來源於《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》。《意見》界定了分裂國家罪、煽動分裂國家罪的具體行為標準，完善了對“台獨”頑固分子依法嚴懲的司法程序。



我們認為，從《反分裂國家法》到《意見》，反“獨”之法不斷充實和完善。以《反分裂國家法》為根本原則、法律依據和權威引領，《意見》為懲“獨”實操提供了行動指南，反“獨”由此有了綱領性文件及使用說明書。10月28日，公安機關決定對沈伯洋立案偵查，則生動說明對“台獨”頑固分子的法律追責進入實質階段，有關反“獨”之法正不斷步入實踐，從法律威懾走向精準打擊。