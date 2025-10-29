快評：立案偵查沈伯洋　“懲獨”進入新階段

中評社快評／重慶市公安局28日發布警情通報，根據《中華人民共和國刑法》《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。



沈伯洋為台灣民進黨籍“立法委員”、“黑熊學院”創辦人。2024年10月14日，國台辦對外公布一波“台獨”頑固分子制裁清單，沈伯洋是其中之一。



沈伯洋昨天回應重慶市公安局對其立案偵查一事時聲稱，“這是一年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判；無所謂，反正台灣人沒在怕的。”



大陸過去公布過數波“台獨”頑固分子清單，有強烈政治警示和警告的意味。這一次，重慶市公安局對沈伯洋採取的是法律層面的措施。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，這意味著大陸打擊“台獨”頑固分子的行動從政治警示上升到了法律懲治的新階段。



根據大陸兩高三部2024年6月21日發布的《關於依法懲治‘台獨’頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，情節特別惡劣，可以判處死刑，依法終身追責。



從沈伯洋昨天的回應可看到，他仍執迷不悟，也低估大陸依法追責、法律懲治的威力。大陸打擊“台獨”頑固分子的行動上升到了新階段，可用的手段很多，奉勸“台獨”頑固分子懸崖勒馬，回頭是岸。