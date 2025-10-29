社評：十五五藍圖繪就兩岸融合發展新篇

中評社香港10月29日電（評論員 楊流昌）10月28日，全國各大報全文刊登了中共二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。這份立足民族復興歷史方位、統籌全局的戰略綱領，不僅錨定了大陸高質量發展的新座標，更以專章部署對台工作、貫穿融合發展主線，將“推進祖國統一大業”與“增進兩岸同胞福祉”緊密結合，為新時代兩岸關係和平發展注入強勁動能。從“高質量推進兩岸融合發展示範區建設”的具體任務，到“落實台灣同胞同等待遇政策”的民生承諾；從“深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化”的精神紐帶，到“堅決打擊‘台獨’分裂勢力，反對外部勢力干涉”的底線宣示，《建議》既展現了大陸推動國家統一的戰略定力，更傳遞出“兩岸一家親”的真摯溫度，為台海和平穩定與民族復興偉業鋪就更堅實的實踐路徑。



“十五五”規劃是國家發展的戰略升級，更是台胞共享機遇的機制創新



“十五五”時期是我國基本實現社會主義現代化的關鍵發力期，《建議》立足“以高質量發展為主題”“構建新發展格局”等核心任務，為台胞台企深度參與大陸現代化建設打開了更廣闊空間。



《建議》明確提出“建設現代化產業體系”，強調“優化提升傳統產業”“培育壯大新興產業和未來產業”“促進服務業優質高效發展”。這與台灣在電子信息、精密製造、生物醫藥、現代服務業等領域的產業優勢高度契合。例如，《建議》提出“實施產業創新工程，一體推進創新設施建設、技術研究開發、產品迭代升級，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展”，台灣企業在半導體、精密機械等領域的先進技術可與大陸產業鏈形成互補；“促進中小企業專精特新發展，培育獨角獸企業”的部署，更為台灣中小微企業融入大陸市場提供了成長機遇。



在制度保障層面，《建議》重申“落實台灣同胞享受同等待遇政策”，並首次在“十五五”規劃中專章強調“高質量推進兩岸融合發展示範區建設”。結合“十四五”以來“31條措施”“26條措施”“11條措施”等惠台政策的落地成效，“十五五”時期大陸將進一步細化台胞在大陸學習、就業、創業、生活的同等待遇機制：從擴大台灣居民居住證應用場景，到支持台胞參與社區服務、基層協商；從優化台生在大陸高校深造的獎學金覆蓋範圍，到完善台企知識產權保護司法服務，切實讓台胞“在大陸生活更有溫度、發展更有奔頭”。正如《建議》所宣示的，“完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的政策和制度”，這既是承諾，更是行動指南。

