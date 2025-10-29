】 【打 印】 
朝鮮試射海對地戰略巡航導彈
http://www.CRNTT.com   2025-10-29 10:08:05


　　中評社香港10月29日電／據朝鮮中央通訊社29日報導，朝鮮導彈總局28日在朝鮮西部海域進行了海對地戰略巡航導彈試射。

　　新華社援引報導，改進型巡航導彈用於艦上發射，採取垂直發射方式。多枚巡航導彈沿西部海域上空預定軌道共飛行7800餘秒，摧毀了目標。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：