加快構建房地產發展新模式將有這些發力點

中評社香港10月29日電／10月28日發佈的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，推動房地產高質量發展。加快構建房地產發展新模式，完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度。



新華社報導，浙江工業大學中國住房和房地產研究院院長虞曉芬說，適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，加快構建房地產發展新模式，是促進房地產市場平穩健康發展的治本之策。



她認為，將“房地產高質量發展”置於“加大保障和改善民生力度”框架下，進一步凸顯了房地產行業的居住屬性和民生定位。



加快構建房地產發展新模式將有哪些發力點？住房城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛表示，完善相關基礎制度，提升“人、房、地、錢”四類要素資源的配置效果，是推動新模式落地的關鍵舉措之一。立足於城市內涵式發展和城市更新大場景，房地產要形成產品與服務優質、供應體系健全、要素配置合理、監管制度規範、行業經營穩健的高質量發展格局。



《建議》提出“優化保障性住房供給”“因城施策增加改善性住房供給”“建設安全舒適綠色智慧的‘好房子’，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動”等舉措。



虞曉芬說，供給體系優化與品質升級是住房供給側結構性改革重要任務。要牢牢抓住“安居”這個人民群眾幸福生活的基點，加快完善住房供應體系，以新供給滿足和創造新需求，進一步改善人民群眾的住房條件。



浦湛表示，建設“好房子”，增加“好房子”供給，不僅包括新建商品住宅的品質提升，也涵蓋存量住房的更新改造，要從好標準、好設計、好材料、好建造、好運維上下功夫，建立房屋全生命周期的安全管理制度，實現更高水平“住有所居”，為廣大居民打造一個更有溫度的幸福家園。