朝鮮試射海對地戰略巡航導彈
http://www.CRNTT.com
2025-10-29 10:36:57
10月10日，慶祝朝鮮勞動黨成立80周年閱兵式在朝鮮平壤舉行。（圖片來源：新華社）
中評社北京10月29日電／據新華社報導，據朝鮮中央通訊社29日報導，朝鮮導彈總局28日在朝鮮西部海域進行了海對地戰略巡航導彈試射。
報導說，改進型巡航導彈用於艦上發射，採取垂直發射方式。多枚巡航導彈沿西部海域上空預定軌道共飛行7800餘秒，摧毀了目標。
