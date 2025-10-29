日本民眾連日抗議日美首腦會談

10月28日，在日本東京的首相官邸外，示威者手舉標語參加抗議活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月29日電／據新華社報導，日本首相高市早苗同美國總統特朗普28日在東京舉行首次會談。連日來，日本民眾舉行抗議集會和示威遊行，表達對特朗普訪日的強烈不滿，抗議軍備擴張與關稅武器化行徑，反對日美強化軍事同盟破壞地區穩定。



28日，來自日本各地的數十名示威者在首相官邸前手持“反對日美安保同盟”橫幅，舉著“反對日美首腦會談”“不歡迎特朗普”的標語牌，齊聲高呼“反對戰爭會談”“反對特朗普訪日”等口號，遭到警方驅趕。雙方還發生推搡，場面一度混亂。



“反對特朗普訪日實行委員會”成員伏見忠說，美國發動關稅戰，將關稅武器化，是違背經濟全球化的赤裸裸的暴力行為，其本質是為謀求自身利益最大化。所謂打造“自由開放的印太地區”，實質上是日美謀求霸權的手段。日本應堅持獨立自主的外交道路，而不是捲入美國的軍事戰略。據介紹，該組織26日晚在東京銀座舉行了反對特朗普訪日遊行。



長期以來，沖繩深受駐日美軍之害，安全事故、飛機噪音、犯罪事件等問題長期嚴重影響當地民眾的日常生活。曾居住於沖繩的內藤在集會現場高舉“反對製造戰爭”的標語，痛斥日美強化軍事同盟。



東京抗議民眾岩上說，修訂“安保三文件”完全背離了日本和平憲法。“在日本物價高漲的情況下，政府還要動用老百姓的稅金購買武器，這是強迫百姓為軍工買單，圖謀軍備擴張，這將加劇地區緊張局勢，不利於和平。”



在此次日美首腦會談中，雙方再次強調強化同盟關係，共同推進“自由開放的印太構想”。特朗普明確歡迎日方擴大採購美國防衛裝備。高市早苗此前表示，將把原定2027年度實現的“防衛費占國內生產總值2%”的目標提前至本年度完成，在2026年年底前修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”。