中印兩軍舉行邊境西段第23輪將軍級會談

中評社北京10月29日電／據國防部發布微信公眾號消息，2025年10月25日，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行邊境西段第23輪將軍級會談。雙方就中印邊境西段管控問題進行了積極深入溝通，同意以兩國領導人重要共識為指引，繼續通過軍事和外交渠道保持溝通對話，共同維護好中印邊境地區和平安寧。