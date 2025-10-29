大力提振消費　加大直達消費者的普惠政策力度

中評社香港10月29日電／10月28日發佈的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出“大力提振消費”，並作出“加大直達消費者的普惠政策力度”等具體部署。



新華社報導，《建議》提出，“統籌促就業、增收入、穩預期，合理提高公共服務支出佔財政支出比重，增強居民消費能力”，明確“擴大優質消費品和服務供給”“培育國際消費中心城市，拓展入境消費”。



商務部部長王文濤表示，中國現有14億多人口，未來十多年中等收入群體將超過8億人，市場潛力巨大。將大力提振消費，打造“購在中國”品牌，讓商品和服務消費都“火”起來；將加快發展新質生產力，促進人工智能、生物科技、新能源等產業發展，讓中國大市場成為全球創新的試驗場、應用場、利潤場；將加快建設高標準市場體系，堅持市場化、法治化、國際化方向，打造國際一流營商環境。



“未來提振消費必須強化供需兩側同時發力，打通制約消費的堵點痛點。”商務部研究院流通與消費研究所所長董超說，《建議》提出擴大優質消費品和服務供給，以放寬準入、業態融合為重點擴大服務消費，強化品牌引領、標準升級、新技術應用，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景等，既順應需求端商品消費擴容升級、優質服務需求擴大的新趨勢，也有利於促進供給端加大創新投入，從而形成促就業、增收入、穩預期、增強居民消費能力的良性循環。



《建議》還提出，加大直達消費者的普惠政策力度，增加政府資金用於民生保障支出。完善促進消費制度機制，清理汽車、住房等消費不合理限制性措施，建立健全適應消費新業態新模式新場景的管理辦法，落實帶薪錯峰休假。強化消費者權益保護。



國務院發展研究中心市場經濟研究所市場流通研究室主任、研究員陳麗芬認為，《建議》的上述部署，意味著將政策紅利精準滴灌至居民手中，並著眼於構建更長遠的消費信心，通過加大基本公共服務領域的財政投入，有效減輕居民生活負擔和未來不確定性，從而釋放出被抑制的消費意願。通過完善帶薪休假、強化權益保護等制度保障，優化消費環境，使消費者“有閒消費”、敢於消費。