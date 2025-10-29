以軍空襲加沙多地　哈馬斯否認違反停火協議

中評社香港10月29日電／以色列總理內塔尼亞胡28日晚以巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）違反停火協議為由，下令軍方對加沙地帶實施“有力打擊”。加沙地帶民防部門說，以軍空襲造成至少7人死亡。哈馬斯否認違反停火協議。



就以方所謂哈馬斯違反停火協議的行為，內塔尼亞胡當天召集高級安全官員商議對策。以總理府當晚發表聲明說，內塔尼亞胡已命令立即對加沙地帶發起打擊。但聲明沒有具體提及哪些行為違反了停火協議。



據以色列軍隊電台28日報導，哈馬斯武裝人員用反坦克武器和狙擊步槍襲擊駐紮在加沙地帶南部拉法地區的以軍部隊，以軍隨後開炮還擊。截至當天深夜，以色列軍方未就遇襲一事發表聲明。



新華社援引報導，以色列國防部長卡茨當晚稱，哈馬斯將為其在加沙地帶襲擊以軍士兵、違反有關移交以方被扣押人員遺體的加沙停火第一階段協議而付出“沉重代價”。



以方宣佈空襲後，哈馬斯旗下軍事組織卡桑旅說，由於以色列違反停火協議，將推遲移交一具以方被扣押人員遺體。哈馬斯原定當晚8時移交這具新發現的遺體。



加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒告訴新華社記者，以軍當晚轟炸加沙城一棟三層樓房，造成兩人死亡，包括一名兒童和一名嬰兒在內四人受傷。救援人員仍在廢墟中搜尋可能的受害者。



加沙地帶多地目擊者告訴記者，除了轟炸加沙城，以軍當晚還炮擊加沙地帶中部代爾拜拉赫市和南部汗尤尼斯市，造成建築損毀和財產損失。巴薩勒晚些時候在一份聲明中說，以軍當晚空襲汗尤尼斯市一輛汽車，造成至少5人死亡。



哈馬斯當晚發表聲明，確認其與當天發生在拉法的“開火事件”沒有關聯，重申對遵守停火協議的承諾。聲明說，以軍對加沙地帶的襲擊公然違反停火協議，當晚的襲擊是以方近日一系列違反協議行為的延續，證明其破壞協議的企圖。



以色列總理府告訴《以色列時報》，以方向美國政府通報了空襲決定，不過是在內塔尼亞胡下令之後。



美國副總統萬斯28日在華盛頓接受媒體採訪時稱，據美方瞭解，哈馬斯或加沙地帶其他組織襲擊了一名以軍士兵，美方料到以色列會回應，但他認為加沙停火仍在繼續，“這並不意味著不會發生小規模衝突”。



據以色列公共廣播公司等希伯來語媒體報導，內塔尼亞胡以哈馬斯屢次違反停火協議為由，正考慮擴大以軍在加沙地帶的控制範圍，並就此事與美方協調。不過，以總理府拒絕回應相關報導。



連日來，以色列與哈馬斯互相指責對方違反加沙停火第一階段協議。以方一直對哈馬斯移交被扣押人員遺體的進度表示不滿。哈馬斯迄今向以方移交17具遺體。以色列說，其中一名死者並非以方被扣押人員；一具遺體衹有殘骸，且屬於2023年12月被以軍發現的已故被扣押人員。以色列認定加沙地帶還有13具以方被扣押人員遺體。