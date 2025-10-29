美國政府“停擺”四周　20多個州發起訴訟

10月21日，在美國馬里蘭州海厄茨維爾市，聯邦雇員排隊登記領取免費食品。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月29日電／據新華社報導，美國聯邦政府28日“停擺”已整整四周，一個數千萬人依賴的聯邦食品援助項目即將耗盡資金。民主黨主政的25個州和首都華盛頓當天對聯邦政府提起訴訟，要求動用聯邦應急資金，以維持這一項目。



據美國《政治報》網站報導，訴訟在馬薩諸塞州一家聯邦法院提起，要求推翻聯邦政府早先要各州停止發放食品援助福利的指令，並要求農業部動用所有可用資金，以確保“補充營養援助計劃”在11月份繼續執行。各州參與訴訟的官員認為，農業部打算暫停這一項目的資金發放，違反了聯邦法律。



由於政府“停擺”，“補充營養援助計劃”將於本月31日耗盡資金。這一項目覆蓋全美約4200萬人，約占總人口八分之一，其中大多數人的收入低於貧困線。接受援助的人可使用聯邦食品救濟金在指定商店等購買食物。



美國農業部9月表示，打算在“停擺”期間使用聯邦應急資金維持“補充營養援助計劃”運行。但10月25日，農業部宣布暫停這一項目，11月1日將停止發放食品救濟。媒體披露的農業部一份備忘錄顯示，聯邦政府拒絕動用這筆總額約50億美元的應急資金維持“補充營養援助計劃”，理由是法律規定應急資金應用於賑災之類用途，不能用於日常福利開支。此外，農業部還表示，如果各州11月暫時分攤這一項目的費用，之後不會從聯邦政府獲得補償。



民主黨方面強烈反對此舉。國會參議院民主黨領袖舒默表示，政府不為食品救濟項目提供資金是“殘忍行為”。參與28日訴訟的多名州總檢察長致信農業部長羅林斯，要求農業部對資金延遲撥付作出法律解釋，並在“補充營養援助計劃”停止前提供可能的干預方案。