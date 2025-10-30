人民幣轉強　A股吸引力提升

中國股票成為全球新興市場基金的投資首選，A股在第三季開始上升。（大公報） 中評社香港10月30日電／中美就經貿問題達成框架共識，人民幣兌美元匯價轉強，加上“十五五”規劃建議提振市場投資信心，上證綜合指數28日一度升破4000點，再創十年新高。中國科技自立自強，加快突破關鍵核心技術，包括A股在內的中國股票在環球市場吸引力不斷提升。



大公報報導，中國股票已成為全球新興市場股市基金首選投資對象，推動A股持續向上，上證綜指、滬深300指數今年累積升幅近20%，追貼環球股市升幅，以科創、新興產業股為主的上海科創板及深圳創業板指數更勁升五成。在科技股領漲支持之下，A股走勢漸入佳境，呈現長期慢牛形態。



“十五五”提振投資信心



中美就經貿問題達成框架共識，離岸人民幣兌美元一度升越7.10，見近一年高位。同時，“十五五”規劃建議著力科技突破、擴大內需，進一步提振投資信心，刺激上證綜指昨日一度升越4000點，再創十年新高。



其實，目前美國、歐洲、日本處於經濟不穩定狀態，美國聯儲局面對通脹威脅，減息路線圖不明朗，加上特朗普繼續揮動關稅大棒，如向重型卡車、橱櫃、專利藥物加征25%至100%關稅，可以預期美國通脹日趨猛烈，面臨嚴重滯脹危機，不少市場人士對美國第二季經濟增長由3.3%向上修訂至3.8%，以及9月份消費者物價指數上升3%都是半信半疑。至於法國、英國、日本的主權債價持續受壓，投資者對歐日債務、經濟感到不安。在這個大環境之下，國際資金流入亞洲等新興市場，支持A股走勢轉強。



全球基金增配中國股票



根據匯豐的調查報告，中國股票成為全球新興市場基金的投資首選，配置比重增至近三成，這可以解釋A股在第三季脫穎而出，跑贏全球股市的原因。



今年踏入下半年，在低位徘徊多時的A股打響翻身戰，在內地居民積極入市及外資回流增持下，A股主要指數表現標青，上證綜指、滬深300指數、上海科創板、深圳創業板指數在第三季分別上升12.7%、17.9%、49%及50.4%，明顯跑贏MSCI環球股市指數約7%升幅。在內地部分銀行存款搬家至股票市場，以及外資加倉中國股票之下，A股走勢預期繼續呈強。



國家外匯管理局透露，8月外資總體淨買入境內股票和債券，而內地銀行存款則繼續進入資本市場市場，8月非銀行業金融機構存款增加1.18萬億元（人民幣，下同），這些非銀行金融機構主要是證券、信托、理財、基金等。換言之，“存款搬家”活動持續活躍，對A股慢牛向上有利好支持作用。



杠杆比率低 市況未見過熱



雖然A股年內漲幅逐步擴大，且融資融券金額超過2015年的2.27萬億元峰值，但當年兩融餘額占流通市值比重為4.27%，而目前A股市值已翻倍至100萬億元以上，現時2.3萬億元兩融餘額占流通市值不到3%。因此，目前A股杠杆率低於2015年，加上未見場外配資活動，A股市況未算過熱。



最重要的是，中國經濟基本面穩健，創新力強。今年上半年內地機器人行業發展火爆，計劃在A股上市的宇樹科技持續推動人形機器人算法升級迭代，機器人穩定性提升，在任何干擾下都可恢復站立，宇樹科技將發布1.8米人形機器人，吸引新資金追入科技股。目前滬深A股預測平均市盈率在16倍，對比美歐股市，A股估值依然吸引。



中國科技突破、產業創新，持續釋出增長新動能，有助A股保持慢牛穩步向上的形態。