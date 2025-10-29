英一評論員因批以言論在美被吊銷簽證並逮捕

中評社北京10月29日電／據新華社報導，英國政治評論員薩米·哈姆迪因發表批評以色列的言論，訪美期間遭吊銷簽證並被逮捕。



據美聯社27日援引美國移民與海關執法局聲明報導，現年35歲的哈姆迪19日進入美國，在美進行巡回演講。在對哈姆迪多次涉中東言論發出警告後，美國國務院24日吊銷哈姆迪的簽證。



美國伊斯蘭關係委員會發表聲明說，哈姆迪25日在加利福尼亞州參加該組織的活動並發表演講，原定26日晚在佛羅里達州舉行的該組織另一場活動中演講，但他26日上午在舊金山國際機場遭美移民與海關執法局執法人員逮捕。



移民與海關執法局聲明稱，因哈姆迪“非法滯留”而“依法將其拘押，並啟動移民程序”。一名不願公開身份的美國高級官員告訴美聯社，哈姆迪被捕與他先前所發關於中東局勢的言論有關。美國土安全部、移民與海關執法局和國務院迄今未就哈姆迪具體發表何種言論作出回應。



美國伊斯蘭關係委員會的聲明說，移民與海關執法局逮捕哈姆迪，“顯然是針對其在巡回演講期間公開批評以色列政府的言論”。



美國伊斯蘭關係委員會敦促移民與海關執法局立即釋放哈姆迪。哈姆迪的妻子告訴美國有線電視新聞網，哈姆迪無法見律師或獲得領事協助，“實際上已與外界隔絕”。英國外交部就這一說法回應稱，英方與“一名在美國被捕英國人的親屬”以及美方保持聯繫。



據美國有線電視新聞網報導，2023年10月7日本輪巴以衝突爆發後不久，哈姆迪在英國的一場活動中呼籲聽眾“歡慶勝利”。不過，他次年在一場活動中說，“沒有人說10月7日（的事件）是對的”，但那是“壓迫巴勒斯坦人的必然後果”。



美國土安全部助理部長特裡西婭·麥克勞夫林26日在社交媒體上寫道：“那些支持恐怖主義、破壞美國國家安全的人，將不被允許在美訪問或工作。”美國土安全部也在社交媒體上說，將繼續吊銷從事此類活動者的簽證。

