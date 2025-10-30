港企研科技眼鏡　釋紅外波解眼乾

左起：O‑Oley Care共同創辦人郭健南、恒楓眼鏡創辦人陳碧鳳、Mondottica Asia Trading Limited亞太區市場營銷及傳播主管柯焯欣。(大公報) 中評社香港10月30日電／在很多人印象中，眼鏡業是一個比較傳統的行業。然而，恒楓眼鏡創辦人陳碧鳳腦中，卻有很多奇思妙想，希望為平平無奇的眼鏡注入新活力，其團隊經過4年研究後，成功通過遠紅外線技術將健康與時尚結合，令眼鏡框材料可釋放90%對人體有益的紅外波段，並具多項作用，包括：緩解眼疲勞、眼乾和黑眼圈、促進血液循環，紓緩緊張肌肉及消炎抑菌等，適合長時間看手機或電腦人士之用。她又表示，冀下月初舉行的香港國際眼鏡展，尋找更多合作機遇。



功能性眼鏡助港商突圍



大公報報導，被問及愈來愈多市民北上配眼鏡之影響，陳碧鳳向大公報表示，由於眼鏡框沒有太大差異，不少內地眼鏡店更能當日配即日取，故北上配眼鏡已成為一個趨勢。因此，香港眼鏡店要提供差異化服務和產品，才能吸引力，例如除了驗眼（專業驗光師為眼睛進行的檢查）外，也可以提供一些眼部健康服務，另外內地未必買到的功能性眼鏡，這都是香港眼鏡店突圍而出方法。



因此，若能提供更多功能的眼鏡，特別是能針對現代人長時間看手機和電腦的問題，產品自然更具吸引力。針對有關情況，其公司旗下O4i品牌藍光眼鏡，能精準過濾熒幕有害藍光全方位注氧，連續使用14日後，眼下方皮膚角質層水分含量顯著提升，明顯緩解眼乾及可淡化黑眼圈，且有助放鬆肌肉，不少人使用後均指有助改善頭痛。



至於未來行業發展，她指出，香港人在創意和設計上非常出色，因而吸引很多外國公司在港發展，惟業界不少人對物料研發和創新則卻步。因此，希望業界多作創新，特別是物料研發、設計研發和科技創新，才能提升整個產業鏈。



護目鏡預防青光眼



眼鏡展參展商之一O－Oley Care的產品，則主打針對全球第二大致盲的眼疾—青光眼。公司共同創辦人郭健南表示，曾有調查指出，香港50歲或以上的人口中，青光眼的患病率高達8%，比率遠高於全球，且很多人未察覺青光眼症狀，到發現有問題為時已晚，故公司有意研發出O－Oley護目鏡，以預防青光眼及緩解眼睛乾澀。



郭健南指出，眼壓升高是青光眼最主要主因之一，O－Oley護目鏡的工作原理，是用負壓在不接觸的情況下拉伸眼睛，有關訓練令眼部組織變得靈活；利用溫暖的溫度軟化眼睛，緩解累積的眼睛壓力，且透過促進眼部血液循環使眼睛恢復年輕，而配戴12周後眼壓降低，進而阻止青光眼出現，且相關技術榮獲2022年James Dyson Award香港地區冠軍。



此外，該公司另一主打產品，為眼睛檢查OptiPro，只要將相機輔助鏡頭安裝到手機上，打開手機眼睛測試app，再將手機靠近臉部並記錄10秒的眼部反應，便可接收使用人工智能產生的健康分析報告，若發現有問題，則可及早治療。