香港私宅租金累漲3.9%　逾六年新高

中評社香港10月30日電／外來專才及留學生湧港，推動私宅租金持續攀升，據差估署最新資料，私宅租金指數連升10個月，9月份重上200點水平，按月升0.2%，今年累漲3.9%，為逾6年新高，較2019年歷史高峰僅低0.1點。業界分析，特區政府各類人才計劃，令住宅租賃需求增加，10月租金指數破頂機會極高。



大公報報導，儘管9月份並非傳統暑假租賃旺季，但本港私人住宅租金依然上揚，租金指數報200點，連升10個月共漲4.22%，為2019年8月以後逾6年高位，亦為史上次高水平。



單計今年首9個月，租金指數累升3.9%，若與歷史高位2019年8月達200.1點比較，最新租金指數距離高峰只差0.1點。



按單位面積劃分，以實用面積753至1075方呎的C類單位升幅最大，按月升約0.48%，報169點。上車盤租金升幅緊隨其後，按月漲0.46%，最新9月份報219.7點。



租金指數料創新高



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，目前租金指數與2019年8月200.1點的歷史高位只相差0.05%。展望後市，今年10月份的租金指數破頂機會極高，而租金已連漲三季，料第四季可再錄約1.5%的升幅，全年看升5.5%。



萊坊高級董事、大中華區研究及咨詢部主管王兆麒表示，特區政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，今年私宅租金有望升4%至5%，創歷史新高，預測2026年租金走勢繼續平穩向上，再升3%至5%。