香港樓價指數連飈4月　創14個月高

樓市升勢擴大，樓價指數今年反升逾1%。（大公報） 中評社香港10月30日電／受惠減息效應，本港樓價升勢擴大，據差餉物業估價署資料，樓價指數連漲4個月創14個月新高，最新報292.5點，按月彈逾1.3%，升幅是一年半以來最大，帶挈指數今年“扭轉跌勢”，較去年底反升逾1%。各類單位身價全線向上，其中上車盤按月飈1.43%最多；豪宅類別亦漲約1.4%，升勢全面。



大公報報導，美國重啟減息、港股造好、加上租金持續上揚，令“租轉買”需求增加，推動樓價升勢加快。據差餉物業估價署最新公布的9月份數字顯示，本港私人住宅售價指數報292.5點，按月上揚1.32%，為去年3月份單月漲1.88%以後、近一年半最大升幅。



各類單位指數全線向上



由於樓價指數已經連升4個月，累計漲近2.1%，促使指數今年累計錄得升幅，較去年底反升1.14%，扭轉過去3年持續下跌趨勢，惟與2021年高位對比，指數仍低26.5%。



按單位面積劃分，各項指數全線向上，當中以實用面積430方呎或以下的上車盤升幅最多，按月急彈1.43%報312.7點，創14個月高位。其次是實用面積431至752方呎的B類中小型單位；以及實用面積1722方呎或以上的E類大型單位，同樣按月升1.39%，並列升幅第2大的單位類別，其中大型單位指數更攀上263.5點，創10個月新高，可見豪宅物業急速追落後。



減息誘發換樓購買力，中大型單位身價隨大市上漲，實用面積1076至1721方呎的D類單位指數報268.1點，按月升1.36%，創9個月新高；惟實用面積753至1075方呎的C類單位指數，按月只升0.51%，屬唯一升幅不超過1%的單位類別。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署樓價指數連升4個月，確認住宅樓價已成功尋底並開始進入上升軌道，近期中美關係緩和，對經濟局面屬好消息，加上美國本周很大機會再次減息，本港大型銀行或跟隨，買家供樓負擔減輕，入市意欲提升，預計今季樓價持續向升，全年有望錄約5%升幅。



美聯物業分析師岑頌謙指出，隨著減息效應進一步發揮，用家、長線及短線投資者積極入市，而早前中美關稅再起爭端亦隨著雙方達成初步的共識而得以緩和，均為樓市注入正面動力，料今年樓價升幅約5%，年內“價租齊升”情況將延續。



租金回報高於按息 吸引投資者



萊坊高級董事、大中華區研究及咨詢部主管王兆麒認為，雖然市況明顯回暖，但一手貨尾量仍處於高位，發展商積極去貨，購買力繼續傾斜新盤，二手樓價短期內仍未能明顯大升，預測今年本港樓價升幅僅約2%至3%，直至2026年上半年才有望明顯回暖，明年看升5%。他續說，本港銀行年內或再下調最優惠利率0.25厘，按息將回落至近3厘水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。