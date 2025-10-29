【
內塔尼亞胡下令以軍對加沙實施“有力打擊”
http://www.CRNTT.com
2025-10-29 12:06:06
中評社北京10月29日電／據新華社報導，以色列總理府28日晚發表聲明說，以總理內塔尼亞胡已命令軍方立即對加沙地帶實施“有力打擊”。
稍早時候，就以方所謂巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）違反加沙停火協議的行為，內塔尼亞胡召集高級安全官員商議對策。
哈馬斯旗下軍事組織卡桑旅隨後宣布，由於以色列違反停火協議，將推遲移交一具以方被扣押人員遺體。哈馬斯原定當晚8時移交這具新發現的遺體。
