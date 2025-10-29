國台辦10月29日例行發佈會全文

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國務院台灣事務辦公室10月29日上午舉行例行新聞發布會，國台辦新任發言人彭慶恩首次亮相並主持本次新聞發布會，並就對台工作貫徹落實二十屆四中全會精神、紀念台灣光復80周年大會、兩岸經貿文化交流活動等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好！歡迎前來參加國台辦例行新聞發布會。很高興向大家介紹我辦新任發言人、經濟局局長彭慶恩。今天的發布會將由他主持，希望大家像支持我、鳳蓮和前幾任發言人一樣，支持慶恩局長做好新聞發布工作。



彭慶恩：各位記者朋友，大家上午好！很高興和大家相識。今天是我第一次主持國台辦新聞發布會，我將在這個全新的崗位上，及時、準確、全面介紹我們對台方針政策和各項工作舉措，和大家加強溝通交流，共同致力增進兩岸同胞之間的瞭解與理解。現在，請大家提問。



人民日報記者：黨的二十屆四中全會在京舉行，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。請問在對台工作中如何貫徹落實黨的二十屆四中全會精神？



彭慶恩：10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京勝利召開。這次會議是在向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程上舉行的一次十分重要的會議。會議審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，對未來五年經濟社會發展作出系統謀劃和戰略部署，是確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展的綱領性文件，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。