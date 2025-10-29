台當局鼓噪“非紅供應鏈”？國台辦答中評

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，民進黨當局主動充當外部勢力遏制中國的“急先鋒”和“馬前卒”，通過出賣台灣優勢產業、犧牲台灣發展前景、砸掉台灣民眾“飯碗”，配合鼓噪所謂“非紅供應鏈”，為的就是換取外部勢力對其謀“獨”的支持。其賣台無底線、貼靠無原則，只能換來美國更加肆無忌憚的榨取和掠奪，損害台灣產業和企業的利益，毀掉台灣經濟和民眾的未來。



香港中評社記者提問道，台對外交往部門在有關報告中稱，美國已經表示要與其國際盟友合作因應中國稀土管制措施，民進黨當局研議與美西方共同打造全球關鍵礦物所謂“非紅供應鏈”，應對“中國稀土戰”。對此有何評論？



彭慶恩表示，產業鏈供應鏈的形成是市場經濟規律作用下資源優化配置的結果。民進黨當局主動充當外部勢力遏制中國的“急先鋒”和“馬前卒”，通過出賣台灣優勢產業、犧牲台灣發展前景、砸掉台灣民眾“飯碗”，配合鼓噪所謂“非紅供應鏈”，為的就是換取外部勢力對其謀“獨”的支持。其賣台無底線、貼靠無原則，只能換來美國更加肆無忌憚的榨取和掠奪，損害台灣產業和企業的利益，毀掉台灣經濟和民眾的未來。