國台辦：和平統一將給台灣發展創造巨大機遇

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上表示，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。



有記者提問：中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席紀念台灣光復80周年大會發表講話表示，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利，和平統一後，台灣有七個“更好”。請問如何闡釋解讀？



彭慶恩表示，習近平總書記指出，“‘和平統一、一國兩制’是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安”。和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。



彭慶恩說，祖國大陸人口多，市場廣，產業強，完全容得下來自台灣的商品和企業。立足祖國大陸超大市場和規模經濟優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟發展將煥發新的活力。兩岸實現互聯互通、應通盡通，台灣的能源資源保障將得到增強，基礎設施建設將得到發展。兩岸實現公共服務和公共資源共享，將為台灣同胞生活提供更多便利，共享中國式現代化發展成果。在中華文化的傳承和滋養中，台灣同胞的創造力將得到充分激發，精神文化生活將更加豐富多彩。有強大祖國做後盾，台灣的安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。

