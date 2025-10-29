國台辦：用好臉書賬號為台胞辦實事解難事

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上表示，“國務院台辦發言人”臉書賬號開通後，收到許多島內網友留言祝福與支持。彭慶恩說，會認真對待每則留言，將繼續用好這一新的溝通平台，多為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。他強調，“台獨”是歷史逆流，是兩岸禍害。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，我們嚴格依法保護舉報人的信息和合法權益。



有記者提問：國務院台辦發言人日前在臉書平台開設賬號，受到台灣網友關注。台陸委會提醒民眾稱，若有任何人通過臉書私信功能，配合大陸有關懸賞通告提供線索或檢舉等，或面臨7年以上有期徒刑。對此有何評論？



彭慶恩表示，“國務院台辦發言人”臉書賬號開通後，收到許多島內網友留言祝福與支持，還有網友留言希望協助尋找大陸親人。這反映出台灣同胞對兩岸關係發展的關切，對獲取正確信息的需求，以及渴望增進同胞情誼的心聲。我們認真對待每則留言，將繼續用好這一新的溝通平台，多為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。



彭慶恩說，民進黨當局對此如臨大敵，威脅恐嚇，嚴重侵害台灣同胞的基本權利，充分暴露其標榜“言論自由”的虛偽本質。“台獨”是歷史逆流，是兩岸禍害。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，我們嚴格依法保護舉報人的信息和合法權益。



