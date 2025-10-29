國台辦：設台灣光復紀念日是中華兒女共同願望

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上表示，在台灣光復80周年之際以國家名義設立台灣光復紀念日，展示了全國各族人民堅持一個中國原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場，也是包括台灣同胞在內的海內外中華兒女的共同願望。



有記者提問：10月24日，十四屆全國人大常委會第十八次會議作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。近日，海外華僑華人及居港澳台胞紛紛舉行紀念活動，積極擁護上述決定。對此有何評論？



彭慶恩說，據不完全統計，截至10月28日，中國駐美國、俄羅斯、英國、法國等30餘個國家的使領館、團舉行了有關紀念活動，海外華僑華人及居住在港澳地區的台胞也紛紛自發以舉辦座談會、發表聲明等形式擁護全國人大常委會相關決定，充分彰顯了全體中華兒女維護國家主權和領土完整的堅定意志和堅強決心，也充分反映、有力鞏固了國際社會堅持世界上衹有一個中國、台灣是中國不可分割一部分的普遍共識。



彭慶恩強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。我們將團結廣大台灣同胞，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。