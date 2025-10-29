國台辦：維護台海和平要制止台當局謀獨挑釁

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上表示，國際上越來越多的人認識到賴清德是“麻煩製造者”、“和平破壞者”。要維護台海和平穩定就要制止賴清德和民進黨當局謀“獨”挑釁。衹有實現統一，台海和平穩定才有根本保證。



有記者提問：美國智庫蘭德公司近日發表報告，指出賴清德當局挑釁言行招致大陸強硬反制，美方不應讓賴當局借美方支持採取可能激怒大陸的舉措，應敦促賴當局確保不加劇兩岸緊張關係、破壞台海安全，並“最大限度激勵大陸採取漸進式統一路徑”。 對此有何評論？



彭慶恩表示，有關報告表明，國際上越來越多的人認識到賴清德是“麻煩製造者”、“和平破壞者”。要維護台海和平穩定就要制止賴清德和民進黨當局謀“獨”挑釁。衹有實現統一，台海和平穩定才有根本保證。



彭慶恩強調，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是兩岸中國人自己的事，不容任何外來干涉。“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉。