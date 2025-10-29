國台辦介紹紀念台灣光復80周年大會情況

國台辦於10月29日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上介紹了紀念台灣光復80周年大會的有關情況。彭慶恩表示，紀念大會闡明了黨和國家設立台灣光復紀念日的重要意義，號召兩岸同胞共擔歷史責任，共護抗戰勝利重大成果，弘揚以愛國主義為核心的民族精神，堅持“和平統一、一國兩制”基本方針，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅持推動兩岸關係和平發展、深化兩岸交流融合，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，鑄牢中華民族共同體意識，守護中華民族共同家園，共享祖國統一美好前景，共創中華民族偉大復興光榮偉業。



有記者提問：10月25日，紀念台灣光復80周年大會在北京隆重舉行，受到兩岸輿論和民眾高度關注。請介紹有關情況及重要意義。



彭慶恩表示，10月25日上午，紀念台灣光復80周年大會在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。紀念大會深入貫徹落實習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上的重要講話精神，以“同憶歷史、捍衛成果、守護家園、共創未來”為主題，包括台灣同胞在內的各界代表人士約500人參加。



彭慶恩指出，抗戰勝利、台灣光復是全民族的偉大勝利，是中國人民和中華民族共同的偉大榮光。紀念大會闡明了黨和國家設立台灣光復紀念日的重要意義，號召兩岸同胞共擔歷史責任，共護抗戰勝利重大成果，弘揚以愛國主義為核心的民族精神，堅持“和平統一、一國兩制”基本方針，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅持推動兩岸關係和平發展、深化兩岸交流融合，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，鑄牢中華民族共同體意識，守護中華民族共同家園，共享祖國統一美好前景，共創中華民族偉大復興光榮偉業。



彭慶恩說，紀念大會受到兩岸同胞高度關注，引發強烈反響。中央台辦、國務院台辦將深入貫徹落實黨中央決策部署和紀念大會精神，團結廣大台灣同胞為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興而共同奮鬥。



