國台辦談對台工作貫徹落實二十屆四中全會精神

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）



有記者提問：黨的二十屆四中全會在京舉行，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。請問在對台工作中如何貫徹落實黨的二十屆四中全會精神？



彭慶恩表示，10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京勝利召開。這次會議是在向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程上舉行的一次十分重要的會議。會議審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，對未來五年經濟社會發展作出系統謀劃和戰略部署，是確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展的綱領性文件，必將對黨和國家事業發展產生重大而深遠的影響。



彭慶恩強調，中共二十屆四中全會明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的目標任務，體現了對台工作在強國建設、民族復興進程中的戰略定位，為做好新時代對台工作開辟廣闊空間，提供強勁動力，具有重要指導意義。



彭慶恩說，我們將深入學習領會貫徹中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，鼓勵支持更多台灣同胞參與大陸經濟社會建設，共享中國式現代化發展機遇和成果，團結廣大台灣同胞共創中華民族綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興偉業。

