國台辦談設立台灣光復紀念日的重要意義

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上表示，在台灣光復80周年之際以國家名義設立台灣光復紀念日，充分順應人民意願和體現國家意志，彰顯兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，宣示了全國各族人民反對“台獨”分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的堅強決心，體現了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，必將引領兩岸同胞傳承、弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興團結奮鬥。



有記者提問：10月24日，十四屆全國人大常委會第十八次會議作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。請問設立台灣光復紀念日有哪些重要意義？



彭慶恩表示，近年來，全國人大代表、全國政協委員和很多致力於祖國統一事業的台灣各界代表人士多次提議設立台灣光復紀念日，並在國家層面舉行紀念活動。黨中央對此高度重視，習近平總書記親自決策，全國人大常委會嚴格履行法定程序，審議通過相關決定，在台灣光復80周年之際以國家名義設立台灣光復紀念日，充分順應人民意願和體現國家意志，彰顯兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，宣示了全國各族人民反對“台獨”分裂、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的堅強決心，體現了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，必將引領兩岸同胞傳承、弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興團結奮鬥。



