賴清德施政滿意度持續低迷 國台辦回應

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）台灣民調顯示，賴清德施政滿意度持續低迷。國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上表示，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，置廣大台灣同胞、企業利益福祉於不顧，變本加厲阻撓兩岸交流合作，強行推動兩岸經濟脫鈎斷鏈；無底線賣台媚外，任由外部勢力予取予求；在窮兵黷武的邪路上狂奔，不惜將台灣推向兵凶戰危的險境。民調結果充分印證賴清德所作所為不得人心，如其一意孤行，只會更加害慘台灣，引發更大民怨。



有記者提問：“台灣民意基金會”公布10月份民調顯示，賴清德施政滿意度持續低迷，高達53%民眾“不贊同”其施政方式，27%表示“非常不贊同”，顯示島內民怨持續。對此有何評論？



彭慶恩表示，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，置廣大台灣同胞、企業利益福祉於不顧，變本加厲阻撓兩岸交流合作，強行推動兩岸經濟脫鈎斷鏈；無底線賣台媚外，任由外部勢力予取予求；在窮兵黷武的邪路上狂奔，不惜將台灣推向兵凶戰危的險境。民調結果充分印證賴清德所作所為不得人心，如其一意孤行，只會更加害慘台灣，引發更大民怨。



