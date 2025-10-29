國台辦介紹近期兩岸經貿文化交流活動

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月29日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩10月29日在例行新聞發布會上介紹了近期兩岸經貿、文化交流活動相關情況。



彭慶恩表示，近期，兩岸經貿、文化交流活動持續熱絡。繼豫台會後，10月29日上午，由天津市人民政府、國務院台辦、海峽兩岸關係協會、天津市政協共同主辦的第16屆津台投資合作洽談會在天津開幕，期間舉辦兩岸青年就業創業發展交流會、京津冀台大健康產業交流會、第五屆兩岸共同市場海河論壇、重點產業對接考察等活動。台灣政商界高層、行業公會及重要企業負責人，兩岸企業家峰會、全國台企聯及部分台資企業協會負責人等約800人參會。



文化交流方面，第十六屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會將於10月30日至11月2日在廈門舉辦。本屆展會著力促進兩岸交流，台灣地區參展規模進一步擴大，共設閩台鄉建鄉創融合發展成果展等12個兩岸主題展，同步還將舉行產業對接、學術研討、青年交流、非遺展示等200多場兩岸主題系列活動。



10月28日至30日，由中國社科院民族文學研究所、非物質文化遺產研究中心和海峽經濟科技合作中心共同主辦的首屆海峽兩岸三茶發展論壇在廈門海滄區舉辦。論壇旨在深化兩岸茶文化的交流與合作，推動茶產業的可持續發展，台灣涉茶相關行業協會代表和茶商代表等兩岸茶界人士參加。



10月31日至11月2日，第十屆世界媽祖文化論壇將在福建莆田市舉辦。今年論壇首次在海內外設立11個分會場，來自世界各地的專家學者、青年代表及海內外僑胞、港澳台胞歡聚一堂，共同打造集文化、學術、經貿、青年交流為一體的綜合性國際人文交流平台。此外，莆田市還將於10月29日至31日舉辦紀念媽祖羽化升天1038周年系列民俗活動。