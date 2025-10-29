法希爾易手對蘇丹衝突有何影響

中評社北京10月29日電／據新華社報導，已持續約兩年半的蘇丹衝突近日再次出現轉折：蘇丹武裝部隊撤出該國西部北達爾富爾州首府法希爾，蘇丹快速支援部隊奪取該市。法希爾控制權如何易手？對衝突走向有何影響？當前蘇丹人道主義危機有多嚴重？



法希爾控制權如何易手？



此次蘇丹衝突始於2023年4月，衝突一方是蘇丹武裝部隊，由蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾漢領導；另一方是蘇丹快速支援部隊，主要由部族民兵武裝組成，這支武裝曾於2013年被時任蘇丹總統巴希爾領導的政府收編。蘇丹武裝部隊和快速支援部隊2019年參與推翻巴希爾政府，之後因軍隊整編和權力分配問題爆發衝突。



經過兩年半交戰，蘇丹武裝部隊目前主要控制蘇丹東部、北部和中部；快速支援部隊控制蘇丹西部達爾富爾地區5個州絕大部分地區和西部科爾多凡地區3個州部分地區，占據近40%國土。



快速支援部隊以達爾富爾地區為“大本營”，在衝突初期便已基本控制該地區除北達爾富爾州以外的4個州。為爭奪對北達爾富爾州的控制權，自去年5月以來，快速支援部隊一直圍困法希爾，與蘇丹武裝部隊及地方武裝組成的聯軍交火。



本月26日，蘇丹快速支援部隊宣布已完全控制法希爾。布爾漢27日宣布，為保護城內居民生命安全及城市免遭進一步破壞，蘇丹武裝部隊已撤出法希爾。但布爾漢表示，蘇丹武裝部隊有能力扭轉戰局，承諾將從快速支援部隊手中奪回所有失地。



對衝突走向有何影響？



奪取法希爾後，蘇丹快速支援部隊已控制達爾富爾地區全部5個州的首府。

