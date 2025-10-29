習近平將同美國總統特朗普舉行會晤

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京10月29日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上宣布，經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。



郭嘉昆表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。此次會晤，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題以及共同關心的重大問題深入溝通。我們願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。