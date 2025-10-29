印尼塔寧巴爾群島附近海域發生6.4級地震

中評社北京10月29日電／據新華社報導，據印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局28日消息，印尼馬魯古省塔寧巴爾群島附近海域當晚發生6.4級地震，未引發海嘯。



據該局消息，此次地震震中位於塔寧巴爾群島西北約183公里處，震源深度185公里，沒有引發海嘯的可能。



目前尚無人員傷亡或財產損失報告。