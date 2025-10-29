造謠馬克龍夫人是男性　10人被控網絡欺凌

中評社北京10月29日電／【大公報訊】綜合美聯社、路透社報導：法國“第一夫人”布麗吉特長期以來遭受關於其性別的惡意言論攻擊，10名被告於當地時間27日及28日出庭受審。若罪名成立，這10人將面臨最高兩年的有期徒刑。



巴黎檢察官辦公室表示，這10人分別為8名男性和2名女性，年齡在41歲至60歲之間，包括一名民選官員、一名教師和一名電腦科學家。他們在網絡上散布關於布麗吉特性別和性取向的大量惡意評論，甚至借她與法國總統馬克龍之間24歲的年齡差，稱她有“孌童癖”。



據法國媒體報導，這10人中7名被告於27日在巴黎刑事法庭出庭受審，另外3人則由代表律師於28日出庭。主審法官表示，他們均被指控對布麗吉特實施網絡欺凌，這導致其“身心健康狀況惡化”。



布麗吉特多年來一直受到相關謠言的困擾，有謠言稱她出生時是男性，是跨性別者。還有謠言說，布麗吉特的兄長尚─米歇爾.特羅涅變性後冒用其身份，而布麗吉特本人從未真實存在過。



自馬克龍2017年當選法國總統以來，相關說法持續遭極右翼及陰謀論圈炒作，不僅在法國，也在美國進一步發酵。馬克龍夫婦今年7月在美國控告右翼網紅歐文斯。歐文斯長期在其熱門播客與社交媒體上聲稱布麗吉特“生來就是男性”。