馬斯克推AI生成百科全書　挑戰維基百科

中評社北京10月29日電／【大公報訊】綜合法新社、CNBC報導：當地時間27日，美國億萬富豪馬斯克旗下AI公司xAI正式推出AI線上百科Grokipedia，挑戰維基百科。不過，目前Grokipedia測試版網站收錄逾88.5萬篇文章，遠低於維基百科的逾700萬篇。



Grokipedia由xAI旗下AI聊天機器人Grok參與編輯，訪問者無法直接編輯內容，但可舉報錯誤信息並提出修改建議。目前Grokipedia仍有部分詞條內容源自維基百科。



馬斯克當天在X上發文表示，當前的測試版“已優於維基百科”，未來將推出比當前版本“好十倍”的1.0正式版。他還稱，Grokipedia原定9月底上線，但為“清除宣傳內容”而推遲發布。



馬斯克去年曾指控維基百科“被極左人士控制”，存在“宣傳”與“覺醒病毒”。今年8月，馬斯克指維基百科的編寫“存在嚴重左傾偏見”。維基百科主要依靠捐贈運營，允許網絡用戶自由編輯詞條，該平台宣稱始終秉持“中立觀點”原則。



美媒指出，Grokipedia與維基百科存在部分內容差異。例如，在美國總統特朗普的相關詞條中，Grokipedia並未提及他曾接受卡塔爾贈送的豪華客機，以及發行個人虛擬貨幣。另外，Grokipedia也未提及馬斯克在今年1月特朗普就職典禮上疑似行納粹舉手禮的爭議。維基百科則對上述事件皆有概述。