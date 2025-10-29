日本“摩托之鄉”如何扶持創新型初創企業

中評社北京10月29日電／據新華社報導，本田、鈴木、雅馬哈，這些世界知名的摩托車品牌都有著同一個起源地——日本靜岡縣濱鬆市。作為傳統製造業強市，濱鬆如今在提升原有產業的同時，還著力扶持創新型初創企業，以期培育出更多世界級企業。



初創企業EX核聚變公司致力於研發激光核聚變技術，計劃2035年前建成商用堆。該公司誕生於大阪大學，卻將研發中心設在距大阪近300公裡的濱鬆。公司企業傳播部部長小田招子近日向記者介紹，濱鬆有非常開放的氛圍，而且該市正在推進旨在實現光產業集聚的“光子穀”項目，能讓他們更容易獲取研發所需的尖端光學技術、人才及網絡。



小田說，他們申請並入選了旨在資助初創企業的“濱鬆資金支持項目”，入選企業可獲得研發和設備投資補助。另外，他們還入駐了面向初創企業的孵化設施，可獲得租金補助等支持。



總部位於濱鬆的Pi光子學公司是一家研發、生產和銷售全息燈的光學設備製造商。這家公司目前受到濱鬆市新興產業相關資金支持，並入選旨在培育初創企業的“J－初創”項目。入選該項目後不僅能得到地方政府和相關機構在業務對接、優先推介等方面的支持，還能在申請日本經濟產業省的一些補助項目時獲得加分。如今，這家成立於2006年的企業已成長為一家具備上市前景的公司。



隨著社會逐步向綠色化、智能化發展，濱鬆市出台了一系列產業政策，以順應相關變化，推動經濟發展。該市自2022財年開始實施的第二期“濱鬆產業創新構想”重點支持下一代運輸設備、健康和醫療、新農業、環境和能源、光和電子、數字技術以及機器人技術的發展。



據市政府介紹，該市在初創企業經營者等人才的培養方面，以及企業創業前、種子期、成長期的每個階段都有相應政策支持，包括提供財政補貼和財務稅務指導、開拓產品銷路、定期舉辦交流活動、開設線上線下咨詢窗口、免費提供辦公場所、幫助外國人才取得居留資格等。

