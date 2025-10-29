國家外匯局出台3方面9條便利化舉措支持外貿

中評社香港10月29日電／中國國家外匯管理局10月29日對外發佈3方面9條政策措施，進一步促進跨境貿易收支便利化，積極支持對外貿易發展。



新華社報導，當日在北京舉行的2025金融街論壇年會“金融街發佈”成果專場發佈活動上，國家外匯局經常項目管理司副司長張玉青在活動現場介紹此次一攬子政策的相關內容。



推動貿易便利化政策“雙擴圍”。在地區上，跨境貿易高水平開放試點將由北京等11個地區，拓展至更多符合國家戰略發展方向的區域。在業務上，拓寬貨款與相關服務費用等軋差結算的範圍，降低跨境匯款的頻次和成本；對於參與跨國公司資金池業務的優質企業，經常項目集中收付等業務的資金結算手續進一步簡化；銀行可為優質企業涉外員工提供配套增值服務，便利企業涉外員工辦理薪酬相關業務。



在支持貿易新業態結算方面，便利化舉措再升級。鼓勵銀行充分發揮誠信合規跨境電商平台和外貿綜合服務企業的推薦增信作用，將更多中小企業納入優質企業範疇；支持銀行轉變傳統審單方式，根據外貿綜合服務企業推送的電子訂單、物流等信息，實現在線自動辦理跨境電商收付匯及軋差業務；引導銀行進一步增強服務意識，持續優化外匯金融服務，高效辦理經常項下個性化、複雜化的創新外匯業務。



在助力服務貿易資金使用方面，新政支持承包工程企業在境外開立資金集中管理賬戶，實現對不同國家和地區、不同項目資金的集中調配和靈活使用，有效盤活海外工程項目的“沉澱”資金，降低企業財務成本。此外，在開展對外貿易的過程中，境內外機構間代墊報關、倉儲、物流等服務費用的情形比較常見，將進一步簡化相關資金結算手續，提升資金結算效率。



張玉青表示，下一階段，國家外匯局將統籌發展和安全，進一步便利跨境貿易收支結算，不斷暢通政策傳導路徑，推動政

策紅利精準、快速直達經營主體，助推更高水平開放型經濟新體制建設。