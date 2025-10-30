韓國慶州全面就緒迎接APEC峰會

身穿韓服的工作人員歡迎前來採訪APEC峰會的記者們（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾10月30日電（記者 崔銀珍）亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議將於10月31日至11月1日在韓國慶州市舉行。慶州是新羅王朝古都，被譽為“沒有屋頂的博物館”，慶州也集聚了多種產業，被視為“最能代表韓國的城市”。



聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會下屬亞太貿易研究教育網絡顧問米婭·米基奇9月接受韓國媒體採訪時說，慶州象徵韓國的文化認同，具有歷史與現代相結合的連續性，“在慶州舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，體現了韓國繼承傳統、面向未來的戰略構想”。米基奇認為，慶州在歷史上起到對外交流的橋梁作用，帶動了韓國傳統文化發展，這與亞太經合組織倡導的“連接”“交流”等價值觀非常契合。



中評社記者29日上午從京畿道光明站搭乘KTX抵達慶州，沿途看到，各大車站均為外國旅客提供實時口譯與翻譯服務。慶州站站內也設有文化遺產展示區，為了更好地服務接下來幾日的會議和大批陸續來到慶州的各國領袖和與會嘉賓，慶州站專門開設了APEC咨詢台，提供穿梭巴士、住宿與觀光路線等信息。現場工作人員還會向參訪者發放APEC與文化遺產手册，並附電子導覽二維碼。站外另設旅遊咨詢與拍照區，配上了中文服務。



為確保會議舉辦安全順利，會議場館周邊道路已實施交通管制，中評社記者前往新聞中心路途上正巧遇到剛剛抵達慶州的美國總統特朗普，那時曾經一度全面限制車輛通行。



（後方支援記者：郭至君）