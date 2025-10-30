中評鏡頭：慶州博覽園 APEC媒體集結點

為領取採訪APEC會議所需的媒體出入證，首先前往位於慶州博覽園區內的博覽文化中心。（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾10月30日電（記者 崔銀珍）亞太經合組織(APEC)第三十二次領導人非正式會議將於10月31日至11月1日在韓國慶州市舉行。此次APEC會議的主會場，設在慶州和白國際會議中心（HICO）。“和白”之名，深植於當地文化傳統，意指以全體一致表決為原則的合議體會議機構，展現著聚集、分享、溝通的會議文化。來自世界各地的媒體記者們已經摩拳擦掌，準備報導這次盛會。



中評社記者於慶州博覽園區內的博覽文化中心領取APEC媒體出入證，該處是媒體進入主會場前的首個集結與安檢點。園區標誌性82米“慶州塔”映入眼簾，現場已設置媒體停車區、餐飲車與特產展台，農心公司亦攜手‘K-Pop: Demon Hunters’進行宣傳。據瞭解，本次APEC會議主會場慶州HICO總建築面積達3.18萬平方米，建築主體為地上三層、地下一層結構。國際媒體中心設立於會議中心室外區域，總面積約6000平方米，共規劃兩層功能區。



隨著峰會臨近，安保全面啟動，通往慶州HICO的道路實施嚴格管制，消防直升機亦在附近待命。



（後方支援記者：郭至君）