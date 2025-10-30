中評現場：APEC媒體包內韓流品牌引熱議

媒體中心入口處（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾10月30日電（記者 崔銀珍）慶州，這座韓國東南部慶尚北道的城市曾是新羅王朝古都，歷史文化遺存豐富，被譽為“沒有屋頂的博物館”。作為今年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的主辦地，這座千年古城如今更加吸引全球目光。慶州APEC新聞中心26日正式開放，入口處已啟動嚴格安檢，所有入場媒體人員須逐一通過安檢通道。據組委會稱，已有約3000名外國記者註冊。



中評社記者進入新聞中心後馬上領取到了APEC官方準備的歡迎禮包，其中包含由韓國知名美妝品牌Olive Young贊助的面膜與防曬霜、以慶州為靈感設計的文具及牙刷牙膏等用品，亦附有MZ世代熱門品牌Matin Kim的卡夾，整套物品都裝入環保袋贈予媒體人士，被視為具有“韓流特色”的歡迎禮，引發熱議。



中評社記者下午進入媒體中心時已看到，場內座無虛席，來自全球的記者已陸續進駐。入口處同時擺放慶州觀光行程與文化遺產指南供自由索取。現場設有公共電腦及免費茶點區，為採訪提供便利，峰會的氣氛已逐漸升溫。



此次APEC會議預計吸引約2萬名參與者，這是慶州首次舉辦如此規模的國際活動。除政治議程外，韓國政府還希望借助APEC會議周，將慶州豐富的文化遺產推向國際舞台。來訪領導人的配偶將出席於宇洋美術館舉辦的文化活動，並參觀佛國寺等主要文化遺址。



（後方支援記者：郭至君）