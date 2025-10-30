中評現場：第十六屆津台會開幕　規模盛大

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤致辭（中評社 林艷攝） 中評社天津10月30日電（記者 林艷）以“融合新發展 共創新未來”為主題的第十六屆津台投資合作洽談會（以下簡稱“津台會”）29日在天津開幕，兩岸各界800多位代表共商經貿與發展機遇。



本屆津台會於10月28日至31日舉辦，活動邀請了台灣政商界高層、島內重要人士、兩岸企業家峰會代表、台灣行業公會及重要台企負責人等，還特別邀請了台灣青年企業家、基層民眾代表等。本屆津台會秉持“兩岸一家親”理念，將圍繞人工智能、商貿文旅、生物醫藥、大健康與運動、現代都市型農業等產業發展新合作，舉辦兩岸青年就業創業發展交流會、京津冀台大健康產業交流會等活動，推動津台產業對接合作，並開展多項民間交流。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，剛剛閉幕的中國共產黨二十屆四中全會，審議通過了關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，對於未來5年發展作出了戰略的擘畫，必將鼓舞包括台灣同胞在內的全體中華兒女攜手推進中國式現代化建設。他指出，祖國大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。中國特色社會主義制度優越，超大規模市場優勢，完整產業體系優勢，豐富人才資源優勢更加彰顯。十五五時期，中國式現代化建設必將迎來嶄新的局面。



宋濤強調，我們始終秉持兩岸一家親的理念，積極致力於促進兩岸經濟文化交流合作，厚植兩岸共同利益，融洽彼此感情，促進心靈契合，為台灣同胞創造更好發展機遇，分享更多發展成果。廣大台灣同胞和台灣企業要把握時代的機遇，積極擁抱祖國大市場，實現更好更快的發展。同時，他也指出，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。以和平的方式實現統一，對增進兩岸同胞福祉，維護中華民族整體利益最為有利。我們盡最大努力爭取和平統一的誠意從未改變，步伐從未停止。

