宋濤：爭取和平統一的誠意從未改變

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤致辭（中評社 林艷攝） 中評社北京10月30日電（記者 林艷）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤10月29日上午出席第十六屆津台投資合作洽談會開幕式並致辭表示，始終秉持兩岸一家親的理念，厚植兩岸共同利益，融洽彼此感情，促進心靈契合。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。我們盡最大努力爭取和平統一的誠意從未改變，步伐從未停止。



宋濤表示，剛剛閉幕的中國共產黨二十屆四中全會，審議通過了關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，對於未來5年發展作出了戰略的擘畫，續寫經濟快速發展、社會長期穩定兩大奇跡的新篇章，必將鼓舞包括台灣同胞在內的全體中華兒女攜手推進中國式現代化建設。本屆津台會以“融合新發展、共創新未來”為主題，將為推動兩岸關係和平發展、融合發展注入新動能，為共同推進祖國統一大業作出新貢獻。



宋濤在會上重點談及三點：第一，牢記民族抗戰歷史，堅定守護共同家園。宋濤表示，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。他指出，大陸和台灣同屬一個中國，歷史經緯清晰，法理事實清楚。堅持一個中國原則，就有利於兩岸關係的改善發展，增進台灣同胞福祉；背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動蕩，損害台灣同胞的利益。兩岸同胞是一家人，要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，共同維護台海和平穩定，守護好、建設好、發展好中華民族的共同家園。

