“台灣青年對話世界文化遺產”活動

蘇州昆曲傳習所舉辦“世界遺產與年輕人”活動 中評社北京7月15日電（通訊員 白鹿源）中華文化源遠流長，延續五千年從未中斷，既為中華兒女源源不斷提供著豐富的文化瑰寶與人文滋養，也增進了世界文化的多樣性。兩岸同胞同是中華兒女，中華文化構成了兩岸同胞間的心靈紐帶，不斷增進著兩岸文化認同感與歸屬感。習近平總書記強調，“保護好、傳承好歷史文化遺產是對歷史負責、對人民負責。”為進一步增進兩岸同胞心靈契合，為中華文化的傳承與保護貢獻台灣青年力量，7月15日，全國台聯台胞部組織的“走進江蘇——台灣青年對話世界文化遺產”活動於南京啟動。全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球，全國台聯台胞部副部長陳湛參加有關活動。



江寧織造織雲錦 非遺傳承傳古今



無論是真實歷史中江寧織造的皇家禦用服飾，還是《紅樓夢》裡賈寶玉身披的“大紅盤金彩綉石青妝緞排穗褂子”，都在訴說多彩變換如雲霞的雲錦如何受到達官貴人追捧，普通尋常百姓根本無緣一睹。為讓營員們更瞭解雲錦，行程中特地在南京雲錦博物館安排了雲錦小課堂《雲錦文化的流動性與現代應用》，並由南京的兩名台灣青年：館長簡名偉、推廣部負責人何冠奕來為營員們授課。簡名偉介紹道，自己5年前在因緣際會之下，以台灣文化專業人才的身份，被引進到南京雲錦博物館擔任館長，肩負起復興南京雲錦的重責大任。由於雲錦製作工藝複雜且耗時、定價偏高乏人問津，又由於館內工匠工資不高，雲錦工藝面臨失傳。台灣運營團隊接手後，持續在各領域推廣雲錦文化，借助科技和兩岸青年的力量，讓雲錦進入到各式文創領域，把原先只屬於皇家織造工藝的高端與精湛，與當代人們追求生活質量的概念結合，雲錦博物館從此涅槃重生。博物館蛇年新春藝術品《金蟒招財》，在“中國南京周”期間被法國第一夫人布麗吉特·馬克龍收藏，受到國內外的高度矚目。台青何冠奕為營員們一一講解雲錦品類的製作流程，親自示範織機的操作工序，並帶大家至展示空間近距離觀摩工匠的製作現場。他表示：“雲錦非常之細，色彩艶麗，精美絕倫。中華傳統文化就像手中的這根絲線，需要我們一代代人接續傳承。”如今，“南京雲錦木機妝花手工織造技藝”也列入第一批國家級非物質文化遺產名錄中。