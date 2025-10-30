蕭旭岑：中華民族未來靠兩岸青年合作共榮

中國國民黨候任副主席蕭旭岑致辭（中評社 林艷攝） 中評社天津10月30日電（記者 林艷）中國國民黨候任副主席蕭旭岑10月29日出席第十六屆津台投資合作洽談會開幕式並致辭表示，他常常勉勵台灣的年輕朋友，多來大陸走動，多來大陸看看。中華民族的未來，要靠兩岸青年的合作共榮，希望台灣青年謹記在心。



蕭旭岑表示，在兩岸關係相對嚴峻的時節，來到天津，共同推動津台更多交流，進一步深化促進兩岸關係，深具意義。特別是看到天津市委、市政府在推動協助台商、台資企業的努力與成績，讓人相當感動，尤其是針對年輕人創業與就業的支持。他說，在津台青朋友們所分享的“天津故事”，更讓台灣的同學們開了眼界。



蕭旭岑說，天津是個“古今交融，融貫中西”，有著獨特魅力的城市，既有深厚的歷史文化底蘊，又同時展現了包容、開放、創新的厚度，剛剛成功舉辦了上合組織會議。台灣青年能在天津尋夢、築夢與圓夢，這一切都讓人深深感動。



蕭旭岑指出，兩岸同胞同根同源、血濃於水，絕大多數的台灣鄉親看到大陸來的鄉親，會發自內心地歡迎，這些就是台灣的主流民意，不是任何政治力量能夠阻礙的。兩岸人民之間的情感，是任何力量都切不斷的。



蕭旭岑表示，常常勉勵台灣的年輕朋友，多來大陸走動，多來大陸看看，你們會發現自己的視野不一樣，這對你們有幫助，對兩岸，對中華民族的未來也會有幫助。我們是台灣人，也是中國人，中華民族的未來，要靠兩岸青年的合作共榮，希望台灣青年謹記在心。

