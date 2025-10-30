中評花絮：宋蕭“老友會” 互動熱絡

步入會場前，宋濤主任與蕭旭岑候任副主席互動熱絡。（中評社 林艷攝） 中評社北京10月30日電（記者 林艷）第十六屆津台投資合作洽談會昨天在天津開幕，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤和中國國民黨候任副主席蕭旭岑共同出席開幕式並致辭。中評社記者看到，兩位老朋友相見，會前會後的互動十分熱絡。



近兩年來，蕭旭岑曾作為馬英九基金會的執行長，多次跟隨馬英九先生率“大九學堂”的學生團訪問大陸，並與宋濤主任有過多次會面交談。10月28日，宋濤在天津特別會見了蕭旭岑一行，這是國民黨主席改選後，宋濤首次會見的國民黨高層訪問團。同時，這也是蕭旭岑成為中國國民黨候任副主席後，二人首度正式會面。會見期間，宋濤親切稱呼蕭旭岑一行為“老朋友”，現場氣氛十分輕鬆。



中評社記者看到，在昨天的津台會現場，蕭旭岑的座位緊鄰宋濤。儘管宋蕭二人在前一晚已會面並進行了深入交流，但在大會現場，兩位“老朋友”依然有很多的話題聊。在大會開始時，宋濤與蕭旭岑二人一邊步入會場，一邊互動熱絡，兩人交談得很專注，時不時還帶有手勢。會後，二人起身後，也說起了“悄悄話”。在宋濤的介紹下，中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍也分別與蕭旭岑親切握手互動。

