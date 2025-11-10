2025年海峽兩岸和平小天使活動在廈門啟幕

開營式現場 中評社北京7月15日電（通訊員 馬孟起）鷺島七月，海風拂面。當2025年的熱浪擁抱廈門時，來自兩岸的32對“和平小天使”已如約而至。7月15日上午，由全國台聯、福建省台聯、廈門市台聯、漳州市台聯共同主辦的2025年海峽兩岸和平小天使活動在福建廈門開幕，本次活動以“逐浪同行，智創未來”為主題，小天使們共同開啟一段妙趣橫生的文化之旅。



全國台聯副會長鄭平在致辭中表示，本次活動既為小天使們搭建一個輕鬆互動的平台，也將為兩岸文化交流增添新的活力，兩岸小天使們會在行走的路途中發現兩岸共同的歷史文化，在與夥伴們的互動中收穫知識、樂趣與真摯的友誼。



來自台北的陳領隊表示，我們同是中華兒女，共享著五千年的文明傳承。今天，台灣的少數民族師生們帶著舞蹈、歌聲與故事，帶著對中華文化的赤誠之心，從寶島而來，希望通過這次活動，讓台灣少數民族的文化脈搏與大陸同胞的心跳同頻共振，讓青少年朋友們在互動中感受文化的交融，在交流中締結真摯的情誼。



來自台灣的張同學是第一次參加和平小天使活動，也是第一次來到福建。她對活動的行程充滿了期待，“我來大陸的機會並不是很多，一直對大陸的城市很好奇，希望親自來感受這裡的風景、解鎖有趣的體驗、遇見大陸的新朋友。”



“這是我第一次和台灣同胞接觸。”來自集美的陳同學表示，自己從小浸潤在閩南文化中，對家鄉文化有著深厚感情，“這次特別希望能向台灣小夥伴介紹南音和木偶戲這些家鄉的文化瑰寶，讓他們能感受到閩南文化的獨特魅力。”



據瞭解，在後面幾天里，和平小天使們將走進五緣灣，學習航海知識，體味大海的魅力；參觀廈門大學，感受高等學府的學術激發對未來學習的憧憬；參與閩南民俗活動，換上漢服，深度體驗閩南文化。此外，小天使們還將前往漳州，觀看宇樹科技機器狗演出，共同探尋木偶戲、棉花畫等非遺文化在當代的創造性傳承。



自1992年創辦以來，海峽兩岸和平小天使活動已成功舉辦33年，累計有2400多個兩岸家庭參與，已成為兩岸青少年交流中持續時間最長、年齡最低、影響非常深遠的品牌活動之一。