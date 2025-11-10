蘇台青年藝術交流活動在蘇州開幕

開營式現場 中評社北京7月17日電（通訊員 林湯安怡、桑志權）7月17日上午，第二屆“兩岸一家 大美江蘇”蘇台青年藝術交流活動在江蘇蘇州開幕。來自島內的30名中青年藝術愛好者參加活動。



本次活動由全國台聯文宣部、江蘇省台聯共同主辦，台灣江蘇同鄉會、南投觀光品牌推廣協會等團體協辦。作為台聯繫統在新形勢下開展兩岸青年文化交流的創新實踐，2024年首屆“兩岸一家 大美江蘇”蘇台青年藝術交流活動受到歡迎和好評，今年活動被列入第五屆海峽兩岸青年文化月活動。



全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球出席開幕式並講話。他表示，中華文化是兩岸同胞共同的精神家園，希望營員們在交流互動中收穫美好的記憶和真摯的友誼，在交融交心中當好中華文化的傳承者、兩岸融合發展的參與者、兩岸和平的捍衛者，為實現民族復興偉業貢獻更多青春力量。



台灣江蘇同鄉會理事長楊鬆壽表示，中華文化是中華民族的瑰寶，是維繫兩岸同胞親情的重要紐帶。希望以兩岸藝術交流為載體推動蘇台青年交流交往交融，當好兩岸民間交流使者，為兩岸關係和平發展的未來增添靚麗光彩。



台灣青年代表陳女士在發言中表示，儘管來大陸的次數不多，但是在大陸期間遇到的人和事給自己帶來了全新的認知，回去後會把在大陸看到、聽到的真實情況告訴親朋好友，希望更多的台灣民眾到大陸走走看看。



7月17日至22日活動期間，營員們在蘇州、揚州、南京等地考察交流，參加以“同心同行 青春力量”為主題的2025海峽兩岸青年文化月開幕式，並開展兩岸藝術家交流等活動。



全國台聯兩岸文化交流工作委員會部分委員參加活動。