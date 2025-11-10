全國台聯組織台灣少數民族赴浙江考察側記

考察團參訪普陀山時合影 中評社北京6月25日電（通訊員 馬豐軍）6月17日至24日，全國台聯聯絡部和浙江省台聯共同舉辦“全國台聯浙江民族文化考察團”參訪活動，邀請來自台灣阿美、鄒、排灣、賽德克、泰雅、布農、邵等族群的37名少數民族同胞，參訪浙江普陀山、天一閣、杭州未來科技城展覽館、宋城等地，與佘族舉行文藝演出，體驗佘族婚禮儀式等，增進了台灣少數民族同胞對兩岸少數民族同源的認知、提升了台灣少數民族同胞對中華民族文化根源的認識、加深了對中華傳統文化與科技經濟融合發展的瞭解、推進兩岸少數民族共同弘揚少數民族文化，為促進兩岸少數民族傳承和弘揚中華民族傳統文化發揮了積極作用。



增進對兩岸少數民族同源的認知



來浙江考察前，很多考察團團員通過網絡對大陸少數民族進行瞭解，一些團員發現兩岸少數民族在生產和生活上具有共同點。團員楊女士表示，她從大陸黎族歷史圖片中，看到黎族人以前所穿的蓑衣、所用的刀具與阿美人的是一樣的。她說，這些共同點，拉近了她與大陸少數民族的心靈距離。



還有一些團員發現兩岸少數民族在藝術上具有共同點。從事台灣少數民族文藝表演和文化研究的利珍女士表示，她發現大陸佤族與台灣達悟族群的舞蹈——甩發舞，從舞蹈節奏到服裝款式都很相似，兩者舞蹈都是為了祈願。她希望，在傳承甩發舞舞蹈精神的基礎上，對舞蹈形式進行藝術創新，以滿足現代人的文化需求。