10月29日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京10月30日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆29日主持例行記者會上並回答中外記者提問。以下是問答全文：



總台央視記者：近期亞太區域經濟一體化進程取得積極進展，中國—東盟自貿區3.0版升級議定書正式簽署，第五次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議召開並發表聯合聲明。與此同時，國際貨幣基金組織等也警告稱，儘管亞太地區仍是全球增長最快地區，但關稅上調和保護主義抬頭可能加重經濟脆弱性。發言人如何看待亞太經濟合作前景？中方將發揮怎樣的作用？



郭嘉昆：亞太是全球經濟最富活力的板塊和最具動能的引擎，在區域合作和經濟一體化方面走在世界前列。《區域全面經濟夥伴關係協定》生效實施3年多來，各成員間經貿合作持續深化，區域經濟保持較快增長。中國與東盟連續5年互為最大貿易夥伴，中國—東盟自貿區3.0版升級議定書的簽署是雙方深化經貿關係重大成果，將為亞太乃至全球經濟增長注入更多動力和信心。國際貨幣基金組織最新報告預計，今年亞太地區經濟增速為4.5%，繼續領跑全球。事實證明，開放合作、融合發展是締造“亞太奇跡”的關鍵密碼，也是亞太各國共迎挑戰、共創未來的必由之路。



中國是亞太大家庭的負責任一員。從高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，到積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》《數字經濟夥伴關係協定》，從主動對接國際高標準經貿規則，到推動現有自貿協定提質升級，中國以實際行動引領亞太自貿區建設，為團結合作賦能，為共同發展助力。不久前，中國共產黨二十屆四中全會審議通過了“十五五”規劃建議，提出積極擴大自主開放，加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自貿區網絡。中方將繼續以自身高水平對外開放帶動區域經濟一體化，推動構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。



法新社記者：中美元首將於明天在韓國釜山舉行會晤。特朗普表示感到樂觀，很多問題都會得到解決。中方對會晤有何期待？