外交部：對美國人民遭受芬太尼危機表示同情
http://www.CRNTT.com
2025-10-30 00:52:30
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京10月30日電（記者 海涵）特朗普特別提到可能在中美元首會晤中同中方討論降低對華加征芬太尼關稅一事。外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上回應說，中方在這個問題上的立場是一貫的、明確的。
他指出，中國是禁毒最堅決、政策最徹底、紀錄最良好的國家，也是世界上列管物質最多、管制最嚴格的國家之一。中方對美國人民遭受的芬太尼危機表示同情，曾為此提供幫助並取得積極效果，對繼續同美方開展合作持開放態度。美方應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件。
