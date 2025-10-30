十五五規劃機遇何在？全國台企聯會長解析

全國台企聯會長李政宏致辭（中評社 林艷攝） 中評社天津10月30日電（記者 林艷）第十六屆津台投資合作洽談會昨天在天津開幕，全國台企聯會長李政宏出席開幕式並致辭表示，“十五五”規劃建議出爐，為台企扎根大陸、融入國家發展大局提供了清晰的方向指引。他指出，國家重點布局的戰略領域如科技創新突破、綠色低碳轉型等，為台企參與大陸產業鏈中高端環節、拓展細分市場打開了新空間，謀得了新方向。



李政宏表示，十六載深耕不輟，津台會已經發展成為兩岸經貿合作的“連心橋”和台企扎根大陸發展的“助推器”。這些年，它見證了天津與台商從相識到結緣，從最初的項目對接，到如今津台在經貿、文化、科技等多個領域的深度合作與融合發展。可以說，每一屆津台會都緊跟時代步伐，為兩岸同胞搭建起互通有無、攜手共贏的橋樑。



李政宏表示，當前，祖國大陸正處在經濟轉型的關鍵時期。“十四五”即將圓滿收官，眾多台商朋友十分關注的“十五五”規劃建議出爐，明確了大陸未來五年經濟社會發展主要目標和重點發展方向，不僅描繪出國家發展的美好藍圖，也為台企扎根大陸、融入國家發展大局提供了清晰的方向指引。



李政宏指出，在國家重點布局的戰略領域，如科技創新突破、綠色低碳轉型、健康中國建設、大消費升級等方向，都與台企擁有的優勢高度契合，尤其是產業升級所催生的智能製造、綠色經濟、數字技術、生物醫藥等領域，與台企在精密製造、電子信息、高端研發等方面的積累精準對接，為台企參與大陸產業鏈中高端環節、拓展細分市場打開了新空間，謀得了新方向；同時，隨著大陸內需市場持續升級，消費者對品質、服務、個性化的要求更高，而這些正是台商台企深耕大陸多年的優勢所在。我們完全可以憑借技術積累與產業經驗，深度參與關鍵環節、共享政策紅利，助推企業的高速發展。

